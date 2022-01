Sahipleri birer birer terk ediyor...Bursa’da Pitbull operasyonu

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye’nin Pitbull saldırısında yaralanmasının ardından Bursa’da da Osmangazi Belediyesi ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Son günlerde Pitbull köpeklere ilişkin ihbar sayısı artarken, 11 bin lirayı bulan ağır cezalardan korkan sahipleri hayvanlarını terk etmeye başladı. Sokaklardaki saldırgan hayvanlar operasyonla yakalanırken, barınaktaki hayvan sayısının artışı dikkat çekti.

Son günlerde sokaklarda başıboş gezen Pitbull gibi yasaklı ırk köpeklerin sayısında artış gözlenirken Osmangazi Belediyesi ekipleri, yaptıkları denetimlerde yakaladıkları bu türdeki hayvanları, Avrupa’nın en modern barınağı olan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde kontrol altına alıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi’nde 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde son günlerde büyük bir yoğunluk var. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son günlerde birçok ilde saldırı haberleriyle gündem olan saldırgan ırktaki köpeklerden sokaklarda başıboş halde dolaşanlarını tespit edip yakalayarak, barınakta koruma altına alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sahipsiz hayvanlar için sıcak, güvenli barınaklar kurun” çağrısıyla birlikte can dostlar için yapılmış çok önemli bir hizmet olduğunu ortaya koyan Osmangazi Belediyesi’nin modern hayvan barınağı, can dostların bakımı ve tedavisine ev sahipliği yapıyor.

Başıboş Pitbull köpeğine operasyon

Sürekli olarak sokaklarda devriye gezerek Pitbull ve diğer saldırgan ırktaki köpekleri arayan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor. Sokaklarda başıboş olarak gezen köpekler, sakinleştirici iğne kullanılarak yakalanıyor ve veteriner hekim tarafından ilk muayenesinin yapılmasının ardından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülüyor. Avrupa’nın en modern barınağında son derece elverişli bir ortamda kontrol altında tutulan köpekler, vatandaşlar için tehlike arz etmiyor.

Can dostların bakım ve tedavileri için son derece modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan tesis, Avrupa’nın en modern barınağı olmak özelliğine sahip. 13 yıldır hizmet veren tesiste, orta kulak iltihabı ameliyatından kısırlaştırmaya kadar, her türlü cerrahi operasyon uygulanarak can dostlara şifa dağıtılıyor. Ayrıca her yıl yüzlerce hayvan da sahiplendirilerek sıcak yuvalara kavuşturuluyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ilçe genelinde sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında denetim ve çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.