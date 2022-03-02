Savaş bölgesinden 5 yaşındaki oğluyla gelen kadının haykırışı yürekleri sızlattı

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası 5 yaşındaki oğluyla birlikte Odessa’dan Edirne’ye gelen kadının gözü yaşlı haykırışı yürekleri sızlattı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası günlerdir süren savaştan 5 yaşındaki oğlu ile birlikte kurtulan Caterina Drajavci uzun süren yolculuğunun ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yaparak Türkiye’ye geldi. Ukrayna’da yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Caterina Drajavci, eşinin Marmaris’te yaşadığını ve oğlu küçük olduğu için savaştan kaçıp geldiğini söyledi.

“Oğlum banyoda uyumak zorunda kaldı”

Ukrayna’da yaşanan savaştan 5 yaşındaki oğluyla birlikte gelen Caterina Drajavci, dünyada çok kötü bir savaşın gerçekleştiğini belirterek, “Biz Odessa’dan geldik. Rus halkı Ukrayna’ya yapılan saldırının sadece bir operasyon olduğunu düşünüyorlarsa bu çok yanlış bir düşünce. Bir sürü Rus ve Ukraynalı insan bu savaşta ölüyor. Biz çok güçlüyüz ve kimseye toprak vermeyiz. Söyleyecek bir kelime bile kalmıyor. Biz eşim burada olduğu için oğlumla geldik ama benim bütün ailem orada ve Odessa’da bir sürü silah ve bombalar patlıyor. İki gün önce benim oğlum banyoda uyumak zorunda kaldı çünkü gerçekten çok korkunç olaylar oluyor. Ruslara sesleniyorum eğer bunun küçük bir olay olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar çok büyük bir felaket oluyor. Eğer benim eşim burada olmasaydı ve çocuğumun yaşı küçük olmasaydı ben de ailem ve akrabalarım gibi orada kalacaktım çünkü orası benim toprağım. Bizim Harkov ve Kiev kentinde artık sivil insanlar ölüyor” dedi.

"Biz güçlüyüz ve tüm bunları atlatacağız"

Ailesini geride bıraktığı için çok üzgün olan Caterina Drajavci, ailesine ve Rus halkına İngilizce ve Rusça konuşarak seslendi. Drajavci, “Anne seni çok seviyorum. Bu savaşlar artık bitsin istiyorum. Biz güçlüyüz ve tüm bunları atlatacağız” ifadelerini kullandı.