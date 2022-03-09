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Savaşın göçe zorladığı çocuklar hayallerini resme döktü

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve Edirne’de misafir edilen Kırım Türkü çocuklar, Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’ndeki atölye çalışmalarına katılarak rengarenk hayallerini resme döktü.

Savaşın göçe zorladığı çocuklar hayallerini resme döktü
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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve Edirne’de misafir edilen Kırım Türkü çocuklar, Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’ndeki atölye çalışmalarına katılarak rengarenk hayallerini resme döktü.

Savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve Edirne’de misafir edilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Kırım Türkleri, Edirne’de misafir edilmeye devam ediyor. Eşlerini, yakınlarını Ukrayna’da bırakmak zorunda kalan anneler bir taraftan da çocuklarının hafızalarından savaşın izlerini silmeye çalışıyor.

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi de Türkiye’ye sığınan çocuklara yönelik savaşın izlerini silebilmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Anneleri ile birlikte müzeye gelen çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi. Çocuk müzesini gezen ve atölye çalışmalarına katılan çocuklar, rengarenk hayallerini kağıtlara döktü. Çocuklarıyla birlikte Ukrayna’dan geldikleri ve Edirne’de misafir edildiklerini belirten Kırım Türkü kadınlar, eşlerini Ukrayna’da bıraktıklarını, çocuklarını savaştan kaçırdıkları için de çok mutlu olduklarını söyledi.

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