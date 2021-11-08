Şehit babası Yusuf Sağır, oğlunun katilinin yakalanmasını bu sözlerle anlattı

Tunceli’de 2003 yılında Jandarma er Serkan Sağır’ı şehit eden teröristin 18 yıl sonra yakalanmasının ardından şehit babası Yusuf Sağır, “Acımız o günkü gibi taze. Ülkeye hep ihanet ettikleri için soludukları hava, yedikleri nimet haram olsun” diyerek yaşadıkları duyguları dile getirdi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yakalanan H.M. isimli teröristin, itirafı neticesinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Göltepe kırsalında 2003 yılında şehit olan Jandarma er Serkan Sağır’ın şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmişti. 18 yılın ardından oğullarını şehit eden teröristin yakalanması Sakarya’nın Karasu ilçesi Resuller Mahallesi’nde yaşayan aileye ulaştı. Haberi alan aile, karmaşık duygular içerisine girdiklerini belirterek, yaşadıkları duyguları dile getirdi. Katilin yakalandığını öğrendiklerinde yüreklerine biraz da olsa su serpilse de acılarında bir hafifleme olmadığını belirten şehit babası ve Resuller Mahallesi Muhtarı Yusuf Sağır, “Böyle bir azılı katilin 18 yıldır ülkemizde yaşaması bizim için bir şansızlık. Ama, devletimiz büyük bir devlet olduğunu burada da gösterdi. Katili yakaladı. İnşallah devletimiz gereken cezayı verecektir. Bizler de takipçisi olacağız” dedi.

Acımız azalmadı

Acının azalmadığının vurgusunu yapan şehit babası Sağır, “Tabii ki devletimizin halen takip edip 18 yıl önceki olayı çözmesi bizi mutlu ediyor ama acımız kesinlikle azalmadı. Bir tane fidanı toprağa vermişiz. Acımız, bugünkü gibi taze. Ama devletimiz o gün, bugün, her zaman yanımızda. Halen daha, ‘Vatan sağ olsun’ diyoruz. Bu katillere, böyle güzel ülkeye hep ihanet ettikleri için soludukları hava, yedikleri nimet haram olsun. Haberi Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Çolak anında bize iletti. Sosyal medyadan da takip ettik. Türkiye’nin, devletimizin ilgisi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Tarifi zor bir olay

Eşinin, Şehit Sağır ile birlikte şehit edilen Kayserili Jandarma Er Emin Urhan’ın annesiyle görüştüğünü de belirten Sağır, “Konuşamıyorlar. Sanki o günkü acıyı yeniden yaşıyormuş gibi hissiyatları vardı. Tabii, bu bizim için de geçerli. Zor bir olay. Bunun tarifinde zorlanıyoruz. Onun için acımız aynı. Tazelendi gibi. Tabii katil yakalandığı için biraz yüreklerimize su serpilse de acımızda bir hafifleme olacağını tahmin etmiyorum. Olmadı da” şeklinde konuştu.

Şehit ailesine yapılan sözlü saldırıyı lanetle kınıyorum

Son zamanlarda basında talihsiz bir olaya şahit olduğunu da sözlerine ekleyen şehit babası Muhtar Sağır, “Şehit ailesine yapılan bir sözlü saldırıyı lanetle kınıyorum. Bizler, bir ayrıcalık istemiyoruz. Bir şehit babası olarak böyle bir şeyi duyduğumuzda kahrolduk. Böyle milletvekili olmaz olsun. Ne yazık ki bu da ülkenin şansızlığı” ifadelerini kullandı.