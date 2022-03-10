Şehit komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici için baba evinde helallik alındı

Şanlıurfa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin, yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin cenazesi helallik için Ümraniye’deki baba evine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de acılı aileyle bir araya geldi. Polisleri şehit eden şahsın ölü ele geçirilmesi hakkında konuşan Bakan Soylu, “Dün arkadaşlar ’bulacağız’ diye yemin ettiler. Buldular ve gereğini yerine getirdiler. Arkadaşlar, ’biz kanını yerde bırakmadık’ diye babaya haber verdiler” dedi.

Şanlıurfa’da geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan olayda, komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine takibe alınan otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak otomobilden yakın mesafeden tabancayla ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt şehit oldu. Komiser yardımcısı Binici ile polis memuru Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi.

Evli ve 4 yaşında erkek çocuğu babası olan şehit komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin cenazesi helallik alınmak üzere Ümraniye’deki baba evine getirildi. Şehidin baba evine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katılarak acılı aile ile bir araya geldi.

Şehit Binici için dualar ve Kur’an-ı Kerim okundu, helallik alındı. Şehidin acılı babası ise gözyaşı döktü. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Fatih Dönmez, “Rabbim şefaatinden bizi mahrum etmesin. Mekanları cennet olsun. Allah geride kalanlara sabırlar versin” dedi.

“Dün arkadaşlar ’bulacağız’ diye yemin ettiler. Buldular ve gereğini yerine getirdiler”

Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan’ın ölü olarak ele geçirilmesi hakkında konuşan Bakan Süleyman Soylu, “Allah rahmet eylesin. Büyük bir acı. Allah cennette buluşmayı nasip eylesin. Çok elim bir hadise oldu. Bizim kardeşlerimiz büyük bir kahramanlık gösterdiler. Fakat kalleş kurşunların hedefi oldular. Dün arkadaşlar ’bulacağız’ diye yemin ettiler. Buldular ve gereğini yerine getirdiler. Arkadaşlar, ’biz kanını yerde bırakmadık’ diye babaya haber verdiler” dedi.