Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım

Selçuk Bayraktar, babası ve amcasının balık tutma görüntüsünü paylaşarak, “Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

Selçuk Bayraktar, 72 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar’la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Babam ve Amcam. Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin” ifadelerini kullandı.