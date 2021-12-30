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Selde koyunları telef olan aileye 11 koyun hediye edildi

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sel nedeniyle koyunları telef olan aileye 11 koyun hediye edildi.

Selde koyunları telef olan aileye 11 koyun hediye edildi
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sel nedeniyle koyunları telef olan aileye 11 koyun hediye edildi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dere taşmıştı. Taşkın nedeniyle Nazif Yılmaz’ın 10 koyunu telef oldu. Yılmaz’a Kırklareli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 11 hediye edildi.

Koyunları teslim eden Kırklareli Valisi Osman Bilgin, “Sel nedeniyle vatandaşımızın 10 tane hayvanı telef oldu. Bu kapsamda devletimiz vatandaşımızla el ele vererek Kırklareli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin hediyesi olarak 11 adet koyunu vatandaşa veriyoruz” dedi.

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Koyunları telef olan Yılmaz teşekkür etti.

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