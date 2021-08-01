Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı’nda denize girdi

İstanbul’da son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar kendilerini boğazın serin sularına bıraktı.
“Tatile gittiğim yerler buradan iyi değil”
Doğduğundan beri Beşiktaş Arnavutköy sahilinde denize girdiğini söyleyen spor tesisi işletmecisi Vedat Köse, “Çocukluk arkadaşımla rastlaştık, şükrettik. İyi ki burada doğmuşuz. Sabah çıkarız geliriz, yüzeriz. Çoğu Arnavutköy’ün çocuğu. Üşütmüşüm, kulunç var sırtımda, taş sıcak faydalanalım dedik. Tatile gitmek isterdik tabii de gittiğim yerler de buradan iyi değil” diye konuştu.Boğaza atlamaktan çok hoşlandığını dile getiren 10 yaşındaki Mert Talha Gültekin, “Bildiğime göre 6-7 metre var. Dalmaya çalışıyorum, nefes alıştırması falan yapıyorum. Havadan atlarken çok güzel oluyor” dedi.