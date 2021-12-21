Sevgi engel tanımadı

Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği iş birliğiyle ‘Cosmopolis Projesi’ kapsamında, özel çocuklar BTÜ öğrencileriyle bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi, engellilere yönelik çalışmalar yürütüyor. Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği ortaklığı ile ‘Cosmopolis Projesi’ hayata geçirildi. Proje ile Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Müzik Akademisi, Engelsiz El Sanatları Grubu, Engelsiz Mutfak kursiyerleri, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ile BTÜ Yıldırım Beyazıt Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Özel öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmak maksadıyla düzenlenen programda kursiyerlerin hazırladıkları ürünler ve gösteriler büyük beğeni topladı.