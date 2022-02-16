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Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla defnedildi

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Seyyid Abdurrahman Arvasi Hazretlerinin torunlarından merhum Ahmet Arvas’ın Bursa’da vefat eden hanımı Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla defnedildi
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Seyyid Abdurrahman Arvasi Hazretlerinin torunlarından merhum Ahmet Arvas’ın Bursa’da vefat eden hanımı Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Merhumenin cenazesi öğle namazına müteakip Duaçınarı Camii’nde torunu M. Sıddık Arvas Hocaefendi’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Alacahırka Kabristanı’na defnedildi. Çevresinde çok sevilen Zülfinaz Arvas Hanımefendi (88) merhum Şehabeddin Arvas, Zahid Arvas ve Raci Arvas’ın annesi, İhlas Pazarlama personeli Ali Arvas’ın da kayınvalidesiydi. Aileyi acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

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