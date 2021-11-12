Sezonun son gurbetçileri dönüş yolunda arabalı treni tercih etti

Yaz tatilini Türkiye’de baba ocağında geçiren emekli gurbetçiler, yaz mevsiminin bitmesiyle yaşadıkları ülkelere dönüş yolunda arabalı treni tercih ediyor. Emekli gurbetçiler, bin 400 kilometrelik yolu yata yata gidiyorlar.

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini baba ocağı Türkiye’de geçirmek isteyen 100 binlerce gurbetçi, Ağustos ayında Türkiye’ye gelmiş ve yaklaşık 1 ay süren tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmüştü. Emekli olan gurbetçiler ise yaz mevsiminin son günlerine kadar Türkiye’de kalmayı tercih etti. Yaz mevsiminin sonuna yaklaşıldığı şu günlerde, emekli gurbetçiler de yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmak istemeyen emekli gurbetçiler, dönüş yolunda arabalı treni seçti. Edirne Tren Garı’nda, arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

Bin 400 kilometre 30 saat sürüyor

Edirne kent merkezindeki Edirne Tren Garı’ndan kalkan arabalı tren, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, ve Slovenya güzergahından Avusturya’ya ulaşıyor. Bin 400 kilometre süren yolculukta, trenin kalkış ve varış noktası arası yaklaşık 30 saat sürüyor. Yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor. Bilet fiyatları kişi başı 149 eurodan başlıyor.

"Yatarak gidip geliyoruz"

Gurbetçi vatandaşlardan İbrahim Uludağ, trenin daha iyi olduğunu belirterek, yata yata gidip geldiklerini söyledi. Yaklaşık 30 saat süren yolculuğun çok uzun olduğunu belirten Uludağ, en azından gümrük kapılarında eziyet çekmediklerini ifade etti. Bir diğer gurbetçi vatandaş, Nusret Kaygısız da, arabası ile uzun yolculuk yapmadığı için arabasının yıpranmadığını söyledi. Kaygı, trende yatarak gittikleri için yolculuğun daha iyi geçtiğini belirtti.

"Gümrük sorunu yaşamıyoruz"

Trenle yolculuk yapmanın daha güvenceli olduğuna inandığını anlatan bir başka gurbetçi vatandaş Ali Aras ise gümrüklerde de sorun yaşanmadığını ifade etti. Bir diğer gurbetçi vatandaş Hüseyin Güngör de, her sene arabalı treni tercih ettiklerini ve tren yolculuğun güzel olduğunu söyledi.