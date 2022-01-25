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Simitler Başkan Aydın’dan

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava şartlarına rağmen pazar tezgahlarını açan esnafa simit ve peynir ikram edildi.

Simitler Başkan Aydın’dan
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava şartlarına rağmen pazar tezgahlarını açan esnafa simit ve peynir ikram edildi.

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Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Kaymakam Rahmi Köse, ilçede bulunan pazarcı ve diğer esnaflara sabah erken saatlerinde simit ve peynir ikram ederek hayırlı işler dileklerinde bulundular. Davut Aydın, "Bu soğuk havada ekmek paralarını kazanmak için sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurup halkımıza hizmet eden pazarcı esnafımıza kaymakamımız ile birlikte hayırlı işler dileyip, simit-peynir ikramında bulunduk. Afiyet olsun" diye konuştu.

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