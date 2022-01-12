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Soğuktan titreyen yavru köpeğe sağlıkçı şefkati

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Bursa’nın İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis önünde soğuktan titreyen yavru köpeğe, sağlık ekipleri şefkat gösterdi.

Soğuktan titreyen yavru köpeğe sağlıkçı şefkati
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Bursa’nın İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis önünde soğuktan titreyen yavru köpeğe, sağlık ekipleri şefkat gösterdi.

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Olay İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis önünde meydana geldi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sokak hayvanları da zor günler geçirmeye başladı. Acil Servis önünde soğuktan titeyen köpeği gören Acil Serviste görevli sağlık ekipleri, olaya duyarsız kalmadılar. Yavru köpeği alan sağlıkçılar, Acil Servis girişinde bezlerle üzerini kapatarak üşümesini önlediler. Aç kalan köpeği de beslediler. Köpeği gören hastalar, sağlık çalışanlarını tebrik ettiler.

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