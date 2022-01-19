Sokak hayvanları soğuk kış günlerinde barınakta korunuyor

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma Müşahede Merkezi sahipsiz, hasta ve yaşlı köpeklere kışın zor şartlarda yuva olmaya devam ediyor. Hayvanları soğuk hava şartlarından özenle koruduklarını belirten Veteriner Yunus Giray Özaslan, “Buradaki hayvanların havaların soğumasıyla üşümelerini engellemek adına içeride her birinin ısınmasını sağlayacak ısıtıcı sistemlerle donattık” dedi.

İstanbul’da kar yağışının etkili olması ve havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanları zor şartlarda hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Bağcılar Belediyesi’ne ait Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi evsiz, hasta, yaşlı hayvanlara sıcak yuva oluyor. Barınakta bulunan yaklaşık 100 köpek, odalara yerleştirilen ısıtıcılar yardımıyla havanın durumuna göre hayvanın üşümeyecek şekilde olup ısınmasını sağlıyor. Hayvanlar brandalar yardımıyla da soğuktan korunurken, bakımları eksiksiz bir şekilde görevli personel tarafından sağlanıyor.

“Üşümelerini engellemek için evlerini ısıtıcı sistemlerle donattık”

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma Müşahede Veteriner Hekimi Yusuf Giray Özaslan, sokak hayvanlarının sahiplenilmesinin önemine dikkat çekerek, “Havalar soğudu tedavisi devam eden bütün hayvanlarımızın bakımlarının yapıldığı kapalı alandayız. Buradaki hayvanların havaların soğumasıyla üşümelerini engellemek adına içeride her birinin ısınmasını sağlayacak ısıtıcı sistemlerle donattık. Bunlar havaların soğumasıyla bu ısıtıcılar devreye giriyor, içeride ortamın ısısını hayvanın üşümeyecek şekilde ayarlıyor. Daha sonra görevli arkadaşlar gelip bakımlarını yaptıkları zaman kontrollerini yapıyorlar. Şu anda 100 civarında hayvanımız var bu sayı değişiyor, alındıkları yerlere bıraktıklarımız ve sahiplendirdiklerimizde var veya hasta olduğu ihbar edilip merkezimize gelenler oluyor. Hayvanlarımız bu konuda eğitim almış personelimiz tarafından alabiliyorsak yemek fabrikalarından arta kalan yemekleri alıyoruz, alamazsak depolarımızda kuru mamalar mevcut hayvanların türüne göre gündüz beslenmeleri yapılıyor. Tedavi altında olan, hasta, yaşlı hayvanlarsa hekimlerimizin beslenme programına göre besleniyor. İstanbul gibi metropolde yaşıyoruz her türlü tehlike mevcut amacımız hayvanların tekrardan sokağa gitmesindense bir sıcak yuvaya kavuşturmak. En azından onu sevebileceği, sevgisini gösterip alabileceği insanlarla tanıştırmak istiyoruz o yüzden satın almayın sahiplenin demek istiyorum” ifadelerini kullandı.