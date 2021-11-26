Sokak hayvanlarına kış öğünü

Osmangazi Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte Uludağ’daki sahipsiz hayvanların aç kalarak donma riski yaşamamaları için yol kenarlarına enerjisi yüksek kuru mama bıraktı.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu sene de kış aylarının gelmesiyle birlikte Uludağ’daki sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmalara başladı. Aç kalan hayvanların enerjilerinin kısa sürede biterek donma riski yaşamamaları adına belediye ekipleri, yol kenarlarına kuru mama bıraktı. Ekipler ayrıca, Osmangazi Belediyesi’nin sahipsiz köpeklerin kış aylarını tok geçirmeleri için beş farklı noktaya yerleştirdiği beslenme odaklarının içerisine de kilolarca kuru mama koydu.

Yol boyunca gördükleri sahipsiz köpekleri besleyen ekipler, kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan hasta ve yavru köpekleri alarak, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürdü.