Sokakta kalan evsiz vatandaşlara yardım eli

Üsküdar’da sokakta kalan evsiz vatandaşlar, Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından çeşitli otellere yerleştirildi.

Soğuk kış günlerinde kalacak yerleri olmayan evsiz vatandaşlara yardım eli uzatan Üsküdar Belediyesi, evsiz vatandaşların giyim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak, onları çeşitli otellere yerleştirdi. Otelde kalan ihtiyaç sahibi Musa Dorcane, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Ben 16 yıl hapishanede kaldım, dışarıdaydım. şimdi burada yatıyoruz kalkıyoruz. Allah devletimizden razı olsun ”dedi.

Orhan Kaya, "Sokaklarda kalıyordum, cezaevinden çıktından sonra Siyamı Ersek’te sabahlamaya başladım. Yiyecek, içecek, kalacak yer ve sıcak bir banyo, sıcak bir yerim var şu an. Odada televizyon da var, her şey var. Tüm ihtiyaçlarımız belediye tarafından karşılanıyor yiyecek olsun, giyim olsun. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İyi ki varlar, onlar olmasaydı biz burada olamazdık. Allah Cumhurbaşkanımızdan, belediye başkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu.