Su sayaçlarınız donmasın

Bursa Büyükşehir Belediyesi, su sayaçları ve su tesisatlarında meydana gelebilecek ‘don’ tehlikesine karşı BUSKİ abonelerini uyardı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kar yağışlarının hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşme ihtimaline karşı su sayaçları ve tesisatlarda meydana gelebilecek ‘don’ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerektiğinin bilgisini veren BUSKİ Genel Müdürlüğü, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Alo 185 BUSKİ çağrı merkezinden yardım istenebileceği vurgulandı.