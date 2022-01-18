Süleyman Şah Türbesi’nin mimarı Demirarslan, Çanakkale’de son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Süleyman Şah Türbesinin mimarı ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli’ndeki evinde dün vefat eden 87 yaşındaki Ünal Demirarslan’ın cenazesi memleketi Gelibolu’daki Gazi Süleyman Paşa Camii’nde kılındı. Cenazeye Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Demirarslan’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Demirarslan’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Aleaddin Kalfa Mezarlığı’na defnedildi.