banner4556

Süleyman Şah Türbesi’nin mimarı Demirarslan, Çanakkale’de son yolculuğuna uğurlandı

banner4336

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Süleyman Şah Türbesinin mimarı ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Süleyman Şah Türbesi’nin mimarı Demirarslan, Çanakkale’de son yolculuğuna uğurlandı
banner4583

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Süleyman Şah Türbesinin mimarı ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, son yolculuğuna uğurlandı.

banner4575

Kocaeli’ndeki evinde dün vefat eden 87 yaşındaki Ünal Demirarslan’ın cenazesi memleketi Gelibolu’daki Gazi Süleyman Paşa Camii’nde kılındı. Cenazeye Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Demirarslan’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Demirarslan’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Aleaddin Kalfa Mezarlığı’na defnedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da yoğun kar mesaisi
Bursa’da yoğun kar mesaisi
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321