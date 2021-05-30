Sultanbeyli’de Vefa ekipleri kısıtlama günlerinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi, bakımını sağlayacak kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda paketi ve temizlik seti dağıtılıyor.
“İhtiyaç sahibi, kimsesiz ve yalnız yaşayan tüm yaşlılarımızın hizmetindeyiz”Sultanbeyli’de korona virüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yalnız yaşayan tüm yaşlıların hizmetinde olduklarını belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında Vefa ekiplerimiz kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla vatandaşlarımıza destek oluyor. Bu ziyaretler sayesinde başımızın tacı olan kıymetli büyüklerimize yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını hissettiriyoruz. İnşallah hep birlikte devletimizin aldığı tedbirlere uyarak, kişisel ve çevresel temizliğimize dikkat ederek korona virüsü yenecek, eski sağlıklı günlerimize kavuşacağız” ifadelerini kullandı.