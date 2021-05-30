Sultanbeyli’de Vefa ekipleri kısıtlama günlerinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi, bakımını sağlayacak kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda paketi ve temizlik seti dağıtılıyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından Darülaceze Vakfı’nın destekleriyle yürütülen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi” kapsamında Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan, bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara gıda paketi ve temizlik seti dağıtılıyor. Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor projesi kapsamında Darülaceze Vakfı’ndan 301 bin TL hibe destek alınarak korona virüs salgını sürecinde 65 yaş üstü 1310 vatandaşa gıda paketi, temizlik seti, kıyafet ve sıcak yemek hizmeti verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Vefa Ekipleri Sultanbeyli’de yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ederek gıda ve temizlik seti ihtiyaçlarını karşıladı. Ailelerle sohbet eden ekipler, yaşlı vatandaşların talep ve isteklerini not aldı.

“İhtiyaç sahibi, kimsesiz ve yalnız yaşayan tüm yaşlılarımızın hizmetindeyiz”

Sultanbeyli’de korona virüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yalnız yaşayan tüm yaşlıların hizmetinde olduklarını belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında Vefa ekiplerimiz kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla vatandaşlarımıza destek oluyor. Bu ziyaretler sayesinde başımızın tacı olan kıymetli büyüklerimize yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını hissettiriyoruz. İnşallah hep birlikte devletimizin aldığı tedbirlere uyarak, kişisel ve çevresel temizliğimize dikkat ederek korona virüsü yenecek, eski sağlıklı günlerimize kavuşacağız” ifadelerini kullandı.