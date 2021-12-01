Sultangazi’de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sultangazi Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte ihtiyaç sahibi yaklaşık 600 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, akülü sandalye ve ortopedik yatak dağıtıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara malzeme dağıtımı ve yemek programı düzenlendi. Düzenlenen programda ihtiyaç sahibi yaklaşık 600 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, akülü sandalye, görme engelliler için baston ve ortopedik yatak verildi. Programa Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ve Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’da katıldı.

"Engelleri sevgiyle aşıyoruz"

365 gün engelli vatandaşlarla birlikte olmaya gayret gösterdiğini dile getiren Başkan Dursun, ”Engelleri sevgiyle aşıyoruz temasıyla engelli kardeşlerimizle hem yemekli bir toplantıda buluşalım dertleriyle dertlenelim diye onlarla sohbet etmek istedik. Hem de bu arada onların ihtiyaçları olan tekerlekli sandalyeleri, bastonları, ortopedik yatakları ile birlikte birçok araçlarımızı onlara teslim ediyoruz. Sultangazi’de 365 gün engellilerimizle birlikteyiz. Bugün elbette farkındalık oluşsun diye bir gün olarak birlikteyiz ancak 365 gün hasta nakil araçlarımızla engelli merkezimizle, rehabilitasyon merkezimizle ve buna benzer birçok hizmetimizle onlarla bir aradayız. Zihinlerde ki engelleri kaldıralım, engellilerimizin önündeki bütün problemleri kaldıralım diyoruz. Toplamda 10 ay içinde yaklaşık 600 engelli grubumuzu hastalara ve rehabilitasyon merkezlerine taşımış bulunmaktayız. Yaklaşık olarak 600 engellimize de ihtiyaçları olan araç ve gereçlerini teslim ediyoruz bugün itibariyle" şeklinde konuştu.

Programa katılan engelli Tülay Çakmak, Sultangazi’nin eskiye göre çok iyi durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Mutlu oluyoruz. Tabi ki bizler için bir şeyler yapılıyor. Görüyoruz. Bu da güzel bir şey tabi. Bir dağıtım yapıldı bugün Allah razı olsun. Eskiye nazaran çok iyiyiz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

15 yaşındaki engelli oğlu için programa gelen Serkan Uzunoğlu ise Başkan Dursun’dan tekerlekli sandalye aldı. Belediye Başkanına teşekkür eden Uzunoğlu şunları kaydetti: "Belediyemiz sağ olsun böyle bir etkinlik düzenlemiş haber verdiler be lazımsa onu verelim dediler. Bize de tekerlekli sandalye verdiler. Oğlum için daha kolay daha rahat. Allah razı olsun. Çok memnunum. Engelleri aşmak için bize yardımcı oluyorlar. Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederiz" diye konuştu.