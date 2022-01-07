banner4556

Taşocağının malzeme aldığı mahallede heyelanların olduğunu iddia etti

banner4336

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iddiaya göre, taşocağının malzeme aldığı mahallede bir vatandaşın evi heyelan neticesinde kaydı.

Taşocağının malzeme aldığı mahallede heyelanların olduğunu iddia etti
banner4582

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iddiaya göre, taşocağının malzeme aldığı mahallede bir vatandaşın evi heyelan neticesinde kaydı.

banner4575

Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi’nde ikamet eden Halit Dündar isimli vatandaş, taşocağının mahalleden malzeme aldığını ve bu sebeple oluşan heyelan sonrasında evi ile arazisinin zarar gördüğünü iddia etti. Oluşan hasar sonrasında can güvenliğinin olmadığını düşünen Dündar, evini terk etmek zorunda kaldı.

“Taşocağından malzeme alındığı için evim zarar gördü”

Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi’nde ikamet eden Halit Dündar, “Evimde, arazimde ve yollarımızda taşocağından malzeme alındığı için evim zarar gördü. Kaldığım mahalle risk altında, evimde çatlaklar var ve çocuklarımla beraber evimi terk etmek zorunda kaldım. Yetkililerden buraya gelerek bir an önce önlem almasını istiyorum. Yollarımızda asfalt çalışması yapıldı ama toprak kaymasından dolayı yollar tekrardan kullanılmaz hale geldi. Şu an bu mahallede yaklaşık 75 hane sıkıntı içerisindedir” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında...
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349