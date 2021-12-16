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Tehlike arz eden metruk bina yıkıldı

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Osmangazi Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

Tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
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Osmangazi Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

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Mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binalar, Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri dikkate alan belediye ekipleri, Fatih Mahallesi Çiğdem Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Halkın can ile mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle de şikâyetlere konu olan metruk bina, iş makinesi ile yıkıldı.

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