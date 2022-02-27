banner4556

Tekirdağ’dan Ukrayna’ya 9 tır insani yardım gönderildi

banner4664

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’ya Tekirdağ’dan dün gönderilen 5 tır insani yardımın yanı sıra bugün de 4 adet yardım tırı daha yola çıktı.

Tekirdağ’dan Ukrayna’ya 9 tır insani yardım gönderildi
banner4581

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’ya Tekirdağ’dan dün gönderilen 5 tır insani yardımın yanı sıra bugün de 4 adet yardım tırı daha yola çıktı.

Rusya’nın saldırı düzenlediği Ukrayna’da meydana gelen gelişmeler çerçevesinde AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından hazırlanan, içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 4 adet tır daha Tekirdağ’da bulunan AFAD Lojistik Merkezinden Ukrayna’ya gönderildi.

banner4336

Saldırı altındaki Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıkan tırlarda, bin 600 gıda kolisi, bin 680 battaniye, 200 yatak, 240 adet çadır benzeri insani yardım malzemesi bulunuyor. Tekirdağ’da bulunan AFAD Lojistik Merkezinden dün de 5 adet yardım tırı Ukrayna’ya uğurlanmıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Samsunspor: 1
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666