Trafik kazasında ölen anne, baba ve iki çocuğu, Maltepe’de son yolculuklarına uğurlandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde 11 Ocak Salı günü yaşanan olayda, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil kamyonla çarpıştı. Meydana gelen kazada baba, anne ve iki çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden aile bireyleri, Maltepe’de düzenlenen cenaze ile son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 15.30 sıralarında Bolu’da D-170 karayolunun Göynük Sifyanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Göynük istikametine giden Aziz Asker (48) yönetimindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil Erdinç Şanlı yönetimindeki 14 ER 932 plakalı tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Aziz Asker (48) ile otomobilde bulunan eşi Fadime Asker (44), kızı Beyzanur Asker (20) ve oğlu Fatih Emre Asker’in (11) hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden aile bireyleri, bugün Maltepe’de bulunan Esenkent Ulu Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Maltepe Müftüsü Abdurrahim Durmuş ile ailenin yakınları, akrabaları ile çok sayıda kişi katıldı. Hayatını kaybeden baba, anne ve iki çocukları, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sultanbeyli’de bulunan Osmangazi Mezarlığına defnedildi.