Türkiye’de toplanan yardımlar Ukrayna’ya doğru yola çıktı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından oradaki insanlara destek olmak isteyen Türk vatandaşları 6 tır insani yardım malzemesi topladı. Ukrayna Büyükelçiliği’nde toplanan yardım malzemeleri yola çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Türkiye’deki hayırseverler, savaş bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri topladılar. Elçiliklerde toplanan yardımlar, Ukrayna merkezli bir lojistik firması tarafından paketlenerek Ukrayna’ya doğru yola çıktı. Güvenlik sebebi ile güzergahı açıklanmayan yardım tırları içerisinde; tıbbi malzeme, kuru gıda, elbise, battaniye, çadır, çocuk bezleri gibi bir çok çeşit ürün bulunuyor. Toplamda 6 tır, 120 ton insani yardım savaş bölgesine doğru yola çıktı.

“Türk halkı çok büyük yardımlarda bulunuyor”

Lojistik firmasının sorumlularından İnna Harasymenko, “Bugün dünyaya seslenmek istiyoruz, ne yazık ki ülkemizde savaş var ve şu anda bizim ailemiz Ukrayna da çok kötü durumdalar, bulundukları bölgeden çıkamıyorlar. Türk halkı çok büyük yardımlarda bulunuyor, İş adamları, çalışanlar bütün herkes yardım ediyor, kim ne yapabilirse yapmaya çalışıyorlar, kimi maddi olarak, kimi manevi olarak destek olmaya çalışıyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren, Türkiye bize her konuda yardımcı oldu. Çocuklara yapılan yardımlar için çok teşekkür ederiz çünkü Çocuklar çok mağdur durumdalar. Herkesten rica ediyoruz bize dua etsinler, biz topraklarımız kaybetmek istemiyoruz. Yardımların arasında botlar, ilaçlar, su, bebek bezleri, mamalar, battaniyeler, yataklar, yaralılar için ilaçlar, kuru gıdalar bulunuyor. İnsanlar her şeyi gönderiyorlar” şeklinde konuştu.