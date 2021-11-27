Türkiye’nin 4. beşizleri 3. yaşlarını doldurdu

Sultanbeyli’de 2018 yılının Kasım ayında dünyaya gelen ve Türkiye’nin dördüncü beşizleri olan Ebrar, Erva, Eylül, Beytullah ve Kerim kardeşler için 3. yaş günü kutlaması düzenlendi. Beşiz kardeşler için 5 pastanın hazırlandığı ve kreşte eğitim gören 95 çocuğun daha katıldığı parti renkli görüntülere sahne oldu.

Sultanbeyli’de yaşayan ve 2 çocuk sahibi olan Sibel ve Kerem Ödemiş çifti, 2018 yılının kasım ayında beşiz bebek sahibi oldu. Türkiye’nin dördüncü beşizleri olan Ebrar, Erva, Eylül, Beytullah ve Kerim kardeşleri prematüre şeklinde gerçekleşen doğumun 1.5 ay ardından evlerine döndü. Sancaktepe’de bir kreşte eğitim gören beşizler bu yılın kasım ayı itibariyle 3. yaşlarını doldurdu. Beşizler için Sancaktepe’de gittikleri kreşte doğum günü partisi düzenlendi. Beşiz kardeşler ile 95 çocuğun daha katıldığı doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu.

Doğum günü partisine beşizlerin annesi Sibel Ödemiş ve babası Kerem Ödemiş’in yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi de katıldı.

Anne Sibel Ödemiş, “3 yaşına girdiler. Mutluyuz. Kreş bizim için çok iyi oldu. Artık son noktaya gelmiştim psikolojik olarak. Çocuklarım yaramaz ve gücüm kalmamıştı. 4 aydır kreşe gidip geliyorlar. Çocuklarım da iyi oldular” dedi.

Baba Kerem Ödemiş ise, “3 yılımız zor geçti. Eşimle beraber 3 senedir bakıyoruz. Her gün anneye yardımcı oluyorum. Bakıcılar geliyorlar kaçıyorlar, bakamıyorlar” diye konuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Türkiye’de 4 tane beşiz var. Bir tanesi de bizim ilçemizdeki bir kreşimizde. 3 yaşına bastılar şu anda. Kendileriyle tanıştık ailelerine kolaylıklar diledik. 5 çocukla aynı anda baş ediyorlar. Maşallah hepsi sağlıklı güzel evlatlar. İnşallah bundan sonra da iletişimde olmaya devam edeceğiz. 5 kardeşi bir arada görmekten çok mutlu olduk” dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi ise, “Türkiye’nin dördüncü beşizleri Sultanbeyli’de dünyaya geldi. Doğduğu günden itibaren çocukları takip ediyoruz. Allah yardımcısı olsun. Beş çocuğu büyütmek çok zordur. Rabbim sağlıklı şekilde büyümelerini nasip etsin” şeklinde konuştu.