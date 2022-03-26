Tuzla’da down sendromlu ve otizmli bireyler kıyasıya yarıştı

Tuzla’da yaşayan otizmli ve down sendromlu gençler bir araya gelerek sportif faaliyetlerde bulundu. Özel bireylerin rekabetine ortak olan Başkan Dr. Şadi Yazıcı, “Rabbim onların şefkatini, onların o temiz, güzel ruh ve iç güzelliklerini tüm topluma yaysın. Onları seviyoruz” dedi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle Tuzla’da özel bireylerin katılımıyla sportif yarışmalar düzelendi. Tuzla Belediye Gönül Elleri Çarşısı tarafından, Piri Reis Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte, otizmli ve down sendromlu gençler slalomlu parkurda koşarak kaleye top atma, çuval yarışı ve halat çekme gibi farklı yarışmalarda rekabet etti. Özel bireylerin ailelerinin de alkışlarla eşlik ettiği yarışmalarda hem eğlenceli hem heyecanlı anlar yaşandı.

Etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katılarak yarışmalarda ter döken gençlerin heyecanına ortak oldu. Down sendromlu kick boks sporcusu Sıla Temizoğlu, etkinliğe katılan Yazıcı için özel bir boks şovu yaptı. Başkan Yazıcı da yarışmada halat çekerek gençlerin heyecanına ortak oldu. Yarışmalara katılan otizmli ve down sendromlu gençlere kupa ve madalyalar verildi.

“Bizim gibi insanlar için çok güzel bir ortam oluyor”

Etkinliğe katılım sağlayan özel gençlerden Ali Eren Karakaya, “Bugün yarışmalara geldik. Birinci olmak istiyorum. Çuval yarışı yaptık. Parkurda yarıştık. İyi maçtı. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Bizim gibi insanlar için çok güzel bir ortam oluyor. Çok eğleniyoruz iyi ki varlar, iyi ki bizimleler” dedi.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Tuzla Belediyesi ile üniversite kurulduğundan beri Tuzla’da hep birlikte önemli işler yapıyoruz. Çok güzel işler yapıyorlar, özellikle de bugünkü gibi anlamlı konularda. İnsanları ayrım gözetmeksizin benimseyen destekleyen bir süreç olması bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Rabb’im onların şefkatini, onların o temiz, güzel ruh ve iç güzelliklerini tüm topluma yaysın”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Çok özel çocuklarımızla beraber güzel bir etkinlik yaptık. Pir Reis Üniversitesi’yle birlikte, onların salonunda rektörümüzün ev sahipliğinde. Tuzla Belediyesi’nin spor kulübüyle beraber, özel çocuklarımızla gerek down sendromlu gerekse özellikle de bu dönemde otizmli özel çocuklarımızla beraber etkinliğini birlikte gerçekleştirdik. Onlar bizim ve toplum için çok kıymetli. Engelsiz bir Tuzla, engelsiz bir İstanbul ve engelsiz bir Türkiye için biz toplumda hep beraber sosyalleşecek olan bu değerli özel çocuklarımızla birlikte Tuzla’da birçok etkinlik yapıyoruz. Bugün de down sendromlu ve özellikle de otizmli çocuklarımızla birlikte beraber olduk. Çok güzel yarışmalar ve sportif faaliyetleri birlikte gördük. Çok mutluyuz. Rabbim onların şefkatini, onların o temiz, güzel ruh ve iç güzelliklerini tüm topluma yaysın. Onları seviyoruz. Onlarla birlikte nice güzel programlarda buluşmak dileğiyle” diye konuştu.