Tuzla’da yürek ısıtan görüntü

İSTANBUL (İHA) – Tuzla’da yolu kapatarak yaşlı bir çiftin kaşıya geçmesini sağlayan minibüs şoförünün bu hareketi takdir toplarken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Yürekleri ısıtan olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" dedi.