Tuzla’dan selden etkilenen iller için yardım tırları ve iş makineleri yola çıktı

Tuzla Belediyesi, yoğun yağış sonrası oluşan selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın’a içerisinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım tırları ve 2 iş makinesini gönderdi.
“Selden etkilenen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz”Çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı görevlisi; “Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak selden etkilenen kardeşlerimize vatandaşlarımızın katkıları ile toplanan yardımları ulaştırmak üzere yola çıkıyoruz. Daha önce yangından etkilenen Antalya ve Muğla bölgelerine yardımlarımızı ulaştırmıştık. Bir daha inşallah böyle felaketler yaşamayız” dedi.