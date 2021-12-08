Tuzlalı Çocuklar ‘Bir Fidanım Olsun’ etkinliği ile farkındalık oluşturdu

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, toprağın sağlıklı olmasının önemine dikkat çekmek ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini savunmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe katılan yaşları 8 ile 14 arasında değişen 40 çocuk, toprağın öneminden bahsetti.

Tuzla’da yaşları 8 ile 14 arasında değişen çocukların 5 farklı merkezde 47 farklı branşta eğitimler gördüğü Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, özel bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çocukların küçük yaşlarda doğaya karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Bu kapsamda, Tuzla Belediyesi Yayla Bilgi Evleri’ne giden 40 öğrenci, toprağın sağlıklı olmasının önemine dikkat çekmek ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini savunmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. ‘Bir fidanım olsun’ sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çeşitli deneylerle bitki ve ağaçların toprağa olan faydasını gösterdiler. Çeşitli gösteriler ile toprağın öneminden bahsedildiği etkinlikte öğrenciler, soğan tohumu, lahana, marul fidanı ile çam ağacı fidanı diktiler. Yapılan etkinlik ile toprağın önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Bilgi Evleri öğrencisi Miraç Karabacak,” 5 Aralık Dünya Toprak Günü, her yıl toprağın sağlıklı olmasının önemine dikkat çekmek ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini savunmak amacıyla düzenlenir. Bildiğiniz gibi 1 cm toprağın oluşumu bin yıl alırken, evsel atıklar, erozyon ve toprak kayması gibi çeşitli sebepler ile yok olması çok kısa bir zaman almaktadır. Arkadaşlarım sizlere toprağın yok olmasına sebep olacak sebeplerden bazılarını gösterecektir” dedi.