Ukrayna’daki savaşın 8’inci gününde İstanbul’da protestolar sürüyor

Ukrayna’daki savaşın 8’inci gününde savaş karşıtı eylemler devam ediyor. Ülkelerindeki savaşı ve Rusya’yı protesto etmek isteyen Ukraynalılar bir kez daha Beyoğlu’nda toplandı. Bir kadın eylemci, “Putin, insanlarımızı, çocuklarımızı öldürüyor” dedi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı savaşın 8’inci gününde, İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar saldırıları bir kez daha protesto etti. Yaklaşık 100 kişilik grup savaş ve Putin karşıtı sloganlar attı. Eylemcilerin arasında Ukraynalılara destek veren Türk vatandaşlarının da olduğu görüldü. Gruptakiler “Savaşa hayır, Ruslar masum çocuklarımızı öldürüyor, ailemi yeniden görmek istiyorum” yazılı pankart ve dövizler açtı. Ukrayna ulusal marşının okunduğu esnada, bazı eylemciler gözyaşlarına hakim olamadı.

“Putin, çocuklarımızı öldürüyor. Ülkeme dönmek istiyorum, ülkem için barış istiyorum”

Ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiğini söyleyen Oksana Turla, Türkiye’ye iki gün önce Odessa’dan geldim. Aslında savaştan kaçtım. Çünkü bugünlerde Putin bizim insanlarımızı öldürüyor. O, çocuklarımızı öldürüyor. O bizi ülkemizden çıkartıyor. Ben ülkeme dönmek istiyorum. Ülkem için barış istiyorum. Putin’in savaşı durdurmasını istiyorum” dedi.

“Bomba atıyorlar, çocuklar korkudan dua ediyor”

Rusya’nın Ukrayna topraklarını bombardıman altına aldığını belirten Lerna Ergül ise, “Resmen yukarıdan bomba atıyorlar. Benim oradaki akrabalarım, bütün Odessa sığınaklarda. Küçük çocuklar bütün geceyi sığınakta geçirdi ve korkudan dua ediyorlar. Bu savaş bitsin artık” diye konuştu.

“Neden bütün dünya susuyor?”

Ukrayna halkının zulüm altında olduğunu söyleyen Tatiana Müsevitoğlu da, “Yardım istiyoruz. Dünyanın sessiz kalmamasını istiyoruz. Benim ailem Kherson’da ve Kherson çok sıcak bir bölge. Biz yeşil koridor istiyoruz. Orada Rus ordusu da var. Orada insanlar zulüm çekiyor. Ne yemek ne de suları kalmadı. Bu savaşı biz başlatmadık. Gitsinler, defolsunlar. Rusya’nın toprağı mı az? Neden bütün dünya susuyor?” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı’ndaki eylemin sona ermesinin ardından, protestocular İstiklal Caddesi’nde bulunan Rusya Konsolosluğu önüne gitti. Eylemlerin savaş sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.