Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye’den onlarca otobüs yola çıktı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısı sonucu Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için onlarca otobüs Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Ukrayna’ya hareket etti.

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Tahliye çalışmalarının hızla devam etmesi için otobüs firmaları şoförlerini gönüllü olarak göreve çağırdı. Kısa sürede onlarca otobüs şoförü, gönüllü olarak tahliye çalışmalarına katılmak için firmalarına başvuru yaptı. Edirne’ye gelerek Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçen otobüs şoförleri, Ukrayna’ya doğru yola çıktı. Tahliye çalışmalarına gönüllü olarak katıldıklarını söyleyen otobüs şoförleri, "Vatandaşlarımızı alıp geleceğiz" açıklamasında bulundu.