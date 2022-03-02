banner4556

Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne’de misafir ediliyor

banner4664

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne’de otelde misafir ediliyor.

Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne’de misafir ediliyor
banner4581
banner4336

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne’de otelde misafir ediliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının devam etmesi üzerine Ukrayna’nın çeşitli kentlerinde yaşayan Kırım Tatar Türkleri, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de toplanıp Türkiye’ye tahliye edildi. Kadın ve çocuklardan oluşan 45 kişilik grup, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan girişlerinin ardından Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Uygulama Oteli’ne yerleştirildi. Edirne Valiliği’nin koordinasyonunda tüm ihtiyaçları karşılanan Kırım Tatar Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür ettiklerini söyledi.

Eşlerinin Ukrayna ordusuna katılıp Rusya’ya karşı savaştığını anlatan kadınlar, sadece kadın ve çocukların tahliye edildiğini söyledi. Babasının cephede kaldığını anlatan bir kız da, kız kardeşi ve annesiyle Türkiye’ye geldiğini ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kazada ölen meclis üyesi anıldı
Kazada ölen meclis üyesi anıldı
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666