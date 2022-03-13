Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları Kapıkule’den ülkeye giriş yapıyor

Rusya’nın saldırısı sonrası Ukrayna’dan ayrılan Türk vatandaşları, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından ülkeye giriş yapıyor.

Rusya’nın saldırı sonrası Ukrayna’dan ayrılan Türk vatandaşları ve Ukraynalı siviller, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’ndan ülkeye giriş yapıyor. Kendi aracıyla Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan Beşir Aktaş, “Ukrayna’nın Kherson kentinde yaşıyorum. Saldırılar başladığında ben Odessa’daydım, arkadaşımın ailesi ordaydı. İlk girdikleri yer Kherson. Askerlerin, tankların girdikleri yer orasıydı. Ukrayna’da durum çok kötü. İnsanlar ekmek bulamıyor, şeker bulamıyor. Ukrayna’da vatandaşların yardıma ihtiyacı var” dedi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşadığını belirten Ufuk Malkoç ise, bir anda kargaşanın olduğunu anlatarak, “Çatışmalar vahşet boyutunda. Ben başkent Kiev’deydim. Bir ayağımızda Kherson şehrindeydi. İlk saldırı sabah saat 04.30’da yapıldı fakat her şehre aynı anda yapıldı. Bir anda kargaşa başladı. Akaryakıt alamadık, kimse hazırlıklı değildi. Eşyalarımızı alamadık. Üstümüzdeki kıyafetlerle geldik” şeklinde konuştu.

Kendi aracı ile Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan Emre Şirin de, Ukrayna’da çoğu ana yolların patlatıldığını ifade ederek, köy yollarından geldiklerini söyledi.