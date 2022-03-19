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Uludağ’da aç kalan köpeklere jandarma şefkati

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Jandarma ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da aç kalan köpekleri elleriyle besledi.

Uludağ’da aç kalan köpeklere jandarma şefkati
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Jandarma ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da aç kalan köpekleri elleriyle besledi.

Uludağ’da vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7-24 görev yapan jandarma ekipleri aç kalan hayvanları da unutmuyor.

Yıldırım Jandarma Trafik ekipleri 2 metreyi aşkın karda yiyecek bulamayarak aç kalan sokak köpeklerini kasaptan et ve kemik alarak elleriyle besledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı bu örnek hareket ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşlar örnek bir tavır sergileyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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