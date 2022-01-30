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Uludağ’ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler

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Hafta sonunu Uludağ’da geçiren tatilciler kayak öğrenmeye kalkınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Günübirlikçilerin de yoğun ilgi gösterdiği pistlerde, kimi düşüp kendine güldü, kimi ise yerden bile kalkamadı.

Uludağ’ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler
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Hafta sonunu Uludağ’da geçiren tatilciler kayak öğrenmeye kalkınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Günübirlikçilerin de yoğun ilgi gösterdiği pistlerde, kimi düşüp kendine güldü, kimi ise yerden bile kalkamadı.

Kış turizm merkezlerinde konaklayan ve günübirlik gelen tatilciler pistlere akın ederken, ilk defa kayak yapmak isteyenler ise renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yakını ile kayak öğrenmeye çalışırken kendini yerde buldu, kimi ise ayakta duramadığı için yerden kalkamadı. Çocuğundan gencine birçok kişinin yer aldığı pistlerde, bazılarının ise diğerlerine nispet yaparcasına ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Her sene Uludağ’a gelmeye çalıştıklarını belirten vatandaşlar, “Burayı çok beğeniyorum. Herkesin gelip bu deneyimi yaşaması gerekiyor” dedi.

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