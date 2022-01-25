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Ümraniye’de çocukların tehlikeli kayma oyunu yürekleri ağza getirdi

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Ümraniye’de yaşları 7 ila 13 arasında değişen bir grup çocuğun, mahalle parkında karlı tepeden poşet ve tahta parçaları ile kayması görenlerin yüreğini ağza getirdi. Tepeden kayan çocuklar, kimi zaman işlek trafiğe atlayarak canlarını hiçe saydı.

Ümraniye’de çocukların tehlikeli kayma oyunu yürekleri ağza getirdi
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Ümraniye’de yaşları 7 ila 13 arasında değişen bir grup çocuğun, mahalle parkında karlı tepeden poşet ve tahta parçaları ile kayması görenlerin yüreğini ağza getirdi. Tepeden kayan çocuklar, kimi zaman işlek trafiğe atlayarak canlarını hiçe saydı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da başlayan ve etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı Anadolu Yakası’nı beyaza bürüdü. Bunu fırsat bilen çocuklar sokaklara akın etti. Ümraniye’de yaşları 7 ila 13 arasında değişen bir grup çocuk, bulundukları mahalle parkında karlı yükseklikten poşet ve tahta parçaları ile kayınca görenlerin yürekleri ağza geldi. Poşetle tepeden trafiğin ortasına doğru kayan çocuklar, işlek trafiğe aldırış etmeden yola atlayarak hem canlarını hiçe saydı hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Şans eseri yara almayan çocuklar, tehlikeli oyunlarını güvenlik önlemi olmadan bir süre sürdürmeye devam etti.

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