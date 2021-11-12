Üniversite öğrencilerinden kan bağışı

Edirne’de Kızılay’ın düzenlediği kan bağışına Özel Hüseyin Hakkı Yurdu öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Edirne’de Özel Hüseyin Hakkı Yurdunda kalan Trakya Üniversitesi öğrencileri ve yurt personelleri, Türk Kızılay’ın düzenlediği kan bağışlama etkinliğine yoğun ilgi gösterdiler. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Özel Hüseyin Hakkı Yurdu’nda kalan öğrenciler kan bağışında bulunarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenci yurdunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve yurt personelleri kan bağışında bulunarak kan ihtiyacı olan insanlara umut oldular.

Edirne Kan Bağışı Merkezi görevlisi Dr. Necdet Topçuoğlu yaptığı açıklamada, kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bir ünite kanın 3 kişiye umut olacak. Özellikle pandemi döneminde kan bağışının daha da önem kazandı. Kan bağışında bulunan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Herkesi kan bağışı konusunda destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

Kan bağışında bulunan Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Mehmet Yılmaz, “Kan ver, hayat kurtar, kampanyası için geldik. İnsanların yılda en az 3 defa kan vermesi lazım. Vücudumuzun kendini yenilemesi ve diğer insanlara umut olabilme açısından tüm öğrenci kardeşlerimi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum ” ifadelerini kullandı.

Kızılay yetkilileri, pandemiyle ilgili tedbirlerin titizlikle alındığı ve pandemi sebebiyle kan stoklarının azaldığı belirtildi. Ayrıca öğrencilerin bu anlamlı bağışı için teşekkür ettiler.

(MB-