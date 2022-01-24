Üniversiteli geyiklerin kar keyfi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü içerisindeki Doğal Yaşam Alanı’nda bulunan geyikler, yağan karın ardından görüntülendi. Sürü halinde dolaşan ve baskın erkek geyiğin önderlik ettiği grup arasında ilk kez kar ile tanışan yavru geyikler de çevreyi ilgiyle takip etti.

BUÜ Veteriner Fakültesi’nin kontrolünde olan ve sürekli olarak bakım hizmeti verilen 42 kızıl geyik, 72 hektarlık alanda yaşıyor. Yoğun kar yağışının ardından Doğal Yaşam Alanı’nda insanlardan uzakta hayatlarına devam eden geyikler, kendileri için bölgeye bırakılan otlarla besleniyor. Yaz aylarında dünyaya gelen ve ilk kez karla tanışan yavru geyikler ise sürüden ayrılmadan beyaz örtünün keyfini çıkarıyor.

Türkiye’de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve hayat alanlarını yitiren geyikler için Üniversite yerleşkesi içerisinde 72 hektarlık alana 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu. 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları sonunda sayı geçtiğimiz yıllarda yüze ulaştı.

Yaşam alanları Türkiye’nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olan geyikler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından ’tabiattaki yoğunluğunun artırılması’ ile ’yaban hayatının desteklenmesi’ maksadıyla uygun görülen ormanlık alanlara bırakılıyor.