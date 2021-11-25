Üsküdar’da ‘Çocuk Zirvesi’nde mikrofonu minikler eline aldı

Üsküdar’da ‘Çocuk Zirvesi’nde mikrofonu eline alan 8-10 yaş arası minikler, kardeşlik, akranlık ve arkadaşlık konularıyla ilgili görüş ve düşüncelerini aktardı. Kardeşlik, akranlık ve arkadaşlık konulu araştırmanın yön vereceği zirvenin yönetiminde yine çocuklar söz sahibi oldu. Programda konuşan Başkan Hilmi Türkmen, “Çocuk Köyü projemiz var. Bu projenin şu anda dünyada örneği yok” dedi.

Üsküdar Belediyesi, her kesimden insanın yaşamına dokunmayı amaçladığı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle, Nevmekan Sahil’de Çocuk Zirvesi düzenlendi. Çocuklar Zirvesinin Çocuklar Konuşuyor başlıklı oturumunda mikrofonu eline alan 8 - 10 yaş arası minikler, kürsüde kardeşlik, akranlık ve arkadaşlık konularına ilişkin görüşleriyle katılımcılara hitap etti. 9 yaşındaki Zeynep Alya Yılmaz’ın ve 9 yaşındaki Eymen Etka Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptıkları Çocuklar Konuşuyor oturumunda 9 yaşındaki Miraç Rümeysa Çopur, 9 yaşındaki Zeynep Eris Özkan, 8 yaşındaki Yağmur Arslan ve diğer çocuklar konuşmalarını gerçekleştirdi. Kürsüye çıka çocuklardan kimisi şarkı seslendirdi, kimisi de dans performansını sergileyerek katılımcılardan beğeni topladı.

Zirveye Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katılım gösterdi. Çocuk Zirvesine katılan akademisyenler de zirvede farklı konuları ele aldıkları konuşmalarını gerçekleştirdi.

Çocuklara kardeşlik ve arkadaşlık duygusu aşılama amacıyla, Üsküdar Belediye ev sahipliğinde düzenlene zirvede, kardeşlik akranlık ve akrabalık temaları çerçevesinde çocukların gereksinimleri, ailelerin ve diğer sosyal çevrelerin karşılaştıkları zorluklar ve bu konularda politika yapıcılara veri oluşturacak öneriler değerlendirildi.

Başkan Hilmi Türkmen’den Çocuk Köyü projesi müjdesi

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çocuklar Allah’ın bizlere büyük bir lütfu. Çocuklar gerçekten dünya hayatının süsü. Bugün bu salonda çok sıra dışı bir projeyi gerçekleştiriyoruz.

Bu dönemin en önemli, en çılgın projesi olarak Çocuk Köyü yapıyoruz. Beykoz sınırında Küçüksu Mahallemizde Çocuk Köyü projemiz var. Bu projenin şu anda dünyada örneği yok. Bence çocuklarımız da daha doğal bir hayatı, köy ve mahalle hayatını özlüyorlar ve merak ediyorlar” dedi.

Zirveye arkadaşlarıyla ve kardeşiyle beraber katılan 8 yaşındaki Yağmur Arslan, “Bence arkadaşlık ve dostluk çok iyi şeyler. Dostluk olmazsa insan tek olur, yardım alacak kişisi olmaz. Çünkü arkadaşlık kurunca yanında biri oluyor” dedi.