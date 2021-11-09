Vali Kaldırım kravatı çıkardı okul bahçesinde öğrencilerle top oynadı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım kravatını çıkarıp ziyaret ettiği okul bahçesinde öğrenciler ile maç yaptı. Kaldırım o anları ise, “Sahalara geri döndük. Kravatları çıkardık, yeni rakiplerimizi bekliyoruz” notu ile paylaştı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım Aykut Yiğit Ortaokuluna gerçekleştirdiği ziyarette bahçede top oynayan çocuklarla buluştu. Vali Kaldırım kravatını ve ceketini çıkararak çocuklarla maç yaptı. Vali Kaldırım o anları ise ‘Sahalara geri döndük’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Kaldırım paylaşımında, “Sahalara geri döndük, kravatları çıkardık. Aykut Yiğit Ortaokulumuzun bahçesinde öğrencilerimiz ile futbol oynadık. Uzun bir aradan sonra ilk maçımız olsa da kazanmayı bildik. Yeni rakiplerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.