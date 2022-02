Yapımcı Gülnahar: "Medya sektörünün sağlık turizmine katkısıyla Türkiye 1,5 milyar dolar kazanacak"

Başarılı yapımcı Kadir Gülnahar, Türkiye ekonomisine başarılı dizi ve yapımların katkısının çok büyük olduğunu vurguladı. Özellikle Türk dizilerinin yabancı ülkelerdeki başarısına dikkat çeken Gülnahar, doğru yatırım ve tanıtımlarla ülke ekonomimize medya sektörünün katkısının daha da artacağını belirtti.

Başarılı yapımcı Gülnahar, medya sektörünün sağlık turizmine de doğrudan katkı sağlayacağını ve sağlık turizmi gelirlerinin 2022 yılı için 1,5 milyar doların üzerine çıkacağını beklediğini söyledi. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörde olduğunu belirten Gülnahar, “Medya sektörü turizmin gelişmesine katkı sağlıyor. Medya sektörünün sağlık turizminin gelişmesindeki rolü göz ardı edilemez” dedi.

“Türkiye’de medyanın önemi çok büyük”

Türkiye’de medyanın öneminin çok büyük olduğunu dile getiren Kadir Gülnahar, "TÜİK verilerinin baz alırsak, sağlık turizmi gelirleri 2021 yılında 2020’ye oranla yüzde 91’e varan bir artışla 800 milyon dolar civarında gerçekleşti. Benim öngörüm 2022 yılında pandemi etkilerinin azalmasıyla ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte bu gelirlerin 1,5 milyar dolar olacağı yönünde. Bu artışın en büyük nedeni pandemi etkilerinin azalmasının yanında, medya araçlarının en doğru şekilde kullanılması olacaktır" diye konuştu.

"Dijital dünyayı sağlık turizmi için kullanmalıyız"

Sağlık sektöründe medyanın nabzını tutan Kadir Gülnahar dijitalleşen dünyanın reklam ve turizm sektörü üzerinde olumlu bir paya sahip olacağını düşündüğünü vurguladı. Gülnahar, “Dijital ekranlarda hemen her yerde reklamlar çıkıyor karşımıza. Bu reklamları sağlık turizmi için de kullanabiliyoruz. Bu reklamların çok geniş kitlelere ulaşabilme kapasitesini düşündüğümüzde doğru stratejilerle ve doğru içeriklerle hazırlanan her reklamın sağlık turizmini geliştirmeye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. 20 yıldan uzun zamandır uzman hekimlerle çalışıyorum. Özellikle şunu belirtmeliyim ki sağlık turizmi için her yıl ayrı bir hedef belirlemekte ve bu hedefi sağlamaya çalışmaktayız. 2022 yılı için hazırlanan yeni projeler ve üstün stratejiler sayesinde Türkiye ekonomisi sağlık turizminde büyük bir kar etme amacı taşımaktadır. Sağlık turizmimiz bizim yaptığım projeler ve çalışmalardan da pay alarak büyümeye ve gelişmeye devam edecek gibi görünüyor. Hepimizin bu konuda elini taşın altına koyması ve Türkiye’nin kazanması amacıyla birtakım çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Sosyal medya hesaplarının sağlık medyasında önemi büyük"

Sağlık turizmi için sosyal medyanın aktif kullanımının da önemine değinen Kadir Gülnahar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Her geçen gün üye sayısı artan sosyal mecralarda sağlık turizmi adına da tanıtımlar yapılabilmekte. Ben de kdrglnhr ismiyle instagramda çalışmalarımı paylaşıyorum. Örneğin uzman doktorlarımız da kendi hesaplarında tıbbi bilgiler paylaşarak sosyal medyayı olumlu şekilde kullanabilirler. Sosyal medya içeriklerini hazırlayıp, yabancı dillerde de paylaşımlar yapabilirlerse daha geniş kitlelere ulaşabilirler. Bu yollar sayesinde sosyal medya kimliği sağlık medyası üzerinde olumlu katkılar oluşturacak. Ülkemizin sağlık turizmindeki gelirleri diğer yıllara oranla daha fazla olacak.”