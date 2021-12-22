Yaralı karacaya jandarma eli

Sakarya’nın Sögütlü ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Söğütlü ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı bir karaca gördü. Ekipler, ilk müdahalesi yapılmak üzere yaralı karacayı, Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığına getirilirken durum Söğütlü İlçe Tarım Müdürlüğü ile Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirildi. Veteriner kontrolünde pansumanı yapılan karacının kafasını sert bir cisme vurduğu tespit edildi. İlk tedavisi sonrasında Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürülen karacanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.