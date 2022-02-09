Yaşı küçük gönlü büyük: Harçlığıyla tekerlekli sandalye bağışladı

Tekirdağ’da harçlıklarını biriktiren 3. sınıf öğrencisi tekerlekli sandalye alıp bağışta bulundu.

Tekirdağ’da uzun süre harçlıklarını biriktiren ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Kaan Köşdere, engelli bir vatandaşa verilmek üzere tekerlekli sandalye satın aldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, harçlıklarını biriktirerek tekerlekli sandalye alıp bağışta bulunan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Kaan Köşdere’yi makamında kabul etti.

Ziyarette öğrencinin bağışlarıyla alınan tekerlekli sandalye engelli bir vatandaşa verilmek üzere teslim alındı.

Ziyarette konuşan Vali Yıldırım, “Engelli arabasını Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahibi birine vereceğiz. Kaan’ı ve onu yetiştiren anne babayı da tebrik ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eğer çevrenizde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan başka biri varsa bize bildirirseniz gerekeni yaparız” dedi.

Ziyarette Kaan Köşdere’ye annesi Esra Köşdere ve Kızılay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen eşlik etti.