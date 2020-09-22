Yavuz Sultan Selim vefatının 500.yıl dönümünde kabri başında anıldı

Yavuz Sultan Selim Han, vefatının 500. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Osmanlı Devleti’ne en parlak dönemlerinden birini yaşatan Yavuz Sultan Selim Han, vefatının 500. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Yavuz Sultan Selim Cami’si avlusunda bulunan türbede gerçekleştirilen anma programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Merkez Komutanı Ahmet Atilla Dündar, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve beraberindeki heyet katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Yavuz Sultan Selim için dualar edildi. Anma töreninin ardından Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.