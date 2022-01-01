banner4556

Yeni yılın ilk günü Uludağ doldu taştı

banner4336

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a yılın ilk günü çıkmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Günübirlik tatilcilerle birlikte pistler doldu taştı.

Yeni yılın ilk günü Uludağ doldu taştı
banner4583

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a yılın ilk günü çıkmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Günübirlik tatilcilerle birlikte pistler doldu taştı.

Uludağ’da yeni yıl yoğunluğu yaşandı. Zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Günler öncesinden gelen tatilciler ve günü birlikçilerle birlikte pistler doldu taştı. Yeni yılın ilk günü hafta sonuna denk gelmesiyle yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının eksi 6’ya kadar düştüğü gösterdiği zirvede, kimi kızaklarıyla, kimi kayak takımlarıyla beyaz güzelliğin keyfini çıkardı.

banner4575

Uludağ Milli Parkı gişelerinden itibaren oluşan uzun araç trafiğine rağmen, 50 santimetreyi aşan kar kalındığında vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Günübirlik Uludağ’a çıkan Bursalılar da ailece mangal yapmayı ihmal etmediler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uludağ yolundaki yoğunluktan yanan otomobil kullanılamaz...
Uludağ yolundaki yoğunluktan yanan otomobil kullanılamaz...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321