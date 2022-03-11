Yenişehir Havalimanı’nda seferler devam ediyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Yenişehir Havalimanımızda ara verilen bir seferimiz yok, seferlerimiz devam ediyor” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP ilçe Başkanı Arif Eren ile birlikte Yenişehir Havaalanı’nda vatandaşlar ile bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “ Bursa’nın daha ulaşılabilir bir yer olması için Yenişehir Havalimanımızın seferlerinin arttırılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bursa turizmi tarihi ile çok önemli bir şehir. Bu konuda da Bursa Havaalanı bizim için çok önemli. Covid öncesi altı uçuşla önemli bir süreci ortaya koymuştuk. Bu dönemde bir süre ülkemizde ve dünyada uçuşlara ara verilmişti. Karşılıklı üç uçuşla seferlerimiz devam ediyor. Son günlerde Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin etkisi olarak Türk Hava Yollarımız tarafından bir süreç ortaya konuldu. Bazı yurt içi ve yurt dışı uçuş planlarında değişiklik yapılması gündeme geldi. Bursa bu sürecin dışında bırakıldı. Yenişehir’den aynı seferlerimiz devam ediyor” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor, ara verilen bir seferimiz yok, seferlerimiz devam ediyor. Sadece son dönemde spekülatif olarak son yaşanan Rusya, Ukrayna olaylarından dolayı gelişen olaylar neticesinde bazı planlamalar yapılması gerekiyordu. Destinasyonu yakın havaalanları planlamasında da Bursa da düşünüldü. Vekillerimizle birlikte Ulaştırma Bakanımızla bir araya gelerek yaptığımız istişareler sonucunda seferlere ara verilmesinin söz konusu olmadığını, seferlerin devam edeceğini konuştuk. Bugün de burada hemşehri derneklerimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek kendilerine bilgilendirme yaptık.” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “ İlçemiz adına yapılan çalışmalardan dolayı AK Parti Bursa İl Başkanımız Davut Gürkan, Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ediyorum “ dedi.