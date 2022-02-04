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Yenişehir iş dünyası başkanlardan yardım bekliyor

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Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Bilecik yolunda bulunan firmalar işyerlerinin olduğu sokak ve caddelerin yapılmasını istiyor. İş dünyası yolların bozukluğundan dolayı üretimin aksama durumuna geldiğini belirtti.

Yenişehir iş dünyası başkanlardan yardım bekliyor
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Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Bilecik yolunda bulunan firmalar işyerlerinin olduğu sokak ve caddelerin yapılmasını istiyor. İş dünyası yolların bozukluğundan dolayı üretimin aksama durumuna geldiğini belirtti.

Yenişehir-Bilecik yolu Okluk Sokakta bulunan fabrikalar, yetkililerden yollarının yapılmasını yazın tozdan kışın çamurdan ve meydana gelen çukurlardan dolayı sıkıntı çektiklerini söylediler. İmalat ve üretimin yapıldığı bölgede iş yerleri bulunan firma sahipleri Yenişehir Belediye Başkanımız Davut Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’tan rica ediyoruz. Bizim bulunduğumuz bölgede yollarımız bozuk buraya ağır tonajlı araçlar geliyor. Üretim yapıyoruz. Yazın tozdan kışın çamurdan dolayı gerek sağlığımız gerekse işlerimiz aksıyor. Bizler üretmeye devam ediyoruz. Başkanlarımızdan yollarımızın yapılmasını istiyoruz” diye konuştular.

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