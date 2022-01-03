Yenişehirli Muhtarlardan Başkan Aktaş’a teşekkür

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ tarafından Yenişehir’e bağlı 61 kırsal mahallede yapılan hizmetler muhtarlar tarafından takdirle karşılandı.

Alt yapıdan modern arıtma tesislerine içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi gibi bir çok hizmetin yapıldığı Bursa’nın Yenişehir ilçesinde köylerde ve mahallelerde yüzler gülüyor.

Yenişehir Muhtarlar Derneği başkanı Orhan Yıldız, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın muhtarlarla buluşması gerçekten güzel ve verimli bir toplantı oldu. Genelde BUSKİ’nin çalışmaları konuşuldu. 71 mahalle muhtarımız BUSKİ’ye olan memnuniyetlerini dile getirirken köyleri adına istek ve taleplerini de iletme fırsatı yakaladı. İlçemizde alt yapı arıtma su şebekelerinin yenilenmesi gibi birçok hizmet yapıldı. Bizde muhtarlar olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz.”diye konuştu.