Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Kınık ve 3. Elmalı Sokak ile civarında 14.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Yıldırım’da su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Kınık ve 3. Elmalı Sokak ile civarında 14.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.