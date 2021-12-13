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Yıldırım’da su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Kınık ve 3. Elmalı Sokak ile civarında 14.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yıldırım’da su kesintisi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Kınık ve 3. Elmalı Sokak ile civarında 14.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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